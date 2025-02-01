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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2025 Cumartesi 12:07 |

Kütahyalı çini ustası yaptı! 2 metreyi aşkın uzunlukta

Kütahya'da çini ustası Remzi Oruç, çini çamurundan 2 metreyi aşkın uzunlukta vazo üretti.

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