Kütahyalı çini ustası yaptı! 2 metreyi aşkın uzunlukta

"Böyle bir çalışmayı sağlam yapabilmek neredeyse mucize"





Remzi Oruç, benzer çalışmaların seramik olarak daha önce üretildiğini ancak çini çamurundan yapılamadığının altını çizerek, şöyle devam etti:





"Bunların seramiği yapıldı ama çini olarak yapılması hassas olduğu için çok riskli. Böyle bir çalışmayı sağlam yapabilmek neredeyse mucize. Bu vazoyu adeta bebek gibi koruyup muhafaza ettik. Bisküvi aşamasını sağlam olarak yapabildik."