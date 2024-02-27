  • $31,1457
  • 33,7896
  • 2038.55
  • 9258.21

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 11:47

Kütahya'daki terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor

Kütahyalı 87 yaşındaki İbrahim Elaslan, 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan, Emet ilçesine bağlı Kalfalar köyünde tek başına yaşamını sürdürüyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.