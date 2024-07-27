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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:56

Kütahya'da şiddetli rüzgar! Pazar esnafının çadırlarını uçurdu

Kütahya'da etkili olan kuvvetli rüzgar pazar esnafının çadırlarını uçurdu, tezgahlarını devirdi.

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