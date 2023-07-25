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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:51

Kütahya'da görüntülendi! Ormandaki hareketliliği fotokapanlar ile kaydedildi

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Akdağ'da yaşayan karaca, tilki, domuz ve kurtların hareketliliği fotokapanlar ile kaydedildi.

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