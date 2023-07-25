Kütahya'da görüntülendi! Ormandaki hareketliliği fotokapanlar ile kaydedildi

İlçenin 2 bin 120 rakımlı dağında yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir tarafından bölgeye yerleştirilen, fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip fotokapanlar, yaban hayatını hareketliliğini kayda aldı.

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Yaban hayvanları popülasyonun zengin olduğu Akdağ'da da fotokapanlar aracılığıyla gözlem yaptığını belirten Akdemir, "Kütahya'nın doğal hayatını tanımamız ve hep birlikte korumamız gerekiyor. Orman yangınlarında içindeki canlılar da yok olur. Lütfen doğaya çöp atmayalım, ormanda ateş yakmayalım." dedi.