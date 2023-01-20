  • $18,8069
  • 20,3973
  • 1167.14
  • 5499.13

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 12:49

Kuşlar sıcaktan göç etmediler! Küresel ısınma onları da etkiledi

Kuş gözlemcileri, zengin yaşam kaynaklarıyla su kuşlarına ev sahipliği yapan İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'daki 28 sulak alanda kuşların popülasyonunu kayıt altına alıyor. Ancak bu sene kuşların sıcak havadan dolayı gelmediği ve kışı Avrupa'da geçirdiklerini belirtildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.