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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma 12:41

Kuşcenneti Milli Parkı baharda gelen kuşlarla renklendi

Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçe sınırları içinde göl kıyısında yer alan Kuşcenneti Milli Parkı, ilkbahar göç döneminde gelen ve kuluçkadan çıkan yavrularla rengarenk oldu.

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