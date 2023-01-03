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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 12:59

Kuşadası'ndaki yüzey araştırmasında bulundu! 2 bin 350 yıllık

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürütülen yüzey araştırmalarında 2 bin 350 yıllık üst düzey bir yöneticinin mezarının bulunduğu sanılan tümülüs ortaya çıkartıldı.

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