  • $28,0041
  • 29,6772
  • 1756.66
  • 7964.37

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 14:19

Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu! Yunan birliklerince kazılıp kullanıldığı belirlendi

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti kazılarında, Kurtuluş Savaşı döneminde işgalci Yunan birliklerince kazıldığı belirlenen 200 metre uzunluğunda siper bulundu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.