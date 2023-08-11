Kurt yavrusu satmaya çalışırken yakalandı! 14 bin 386 lira ceza kesildi

2 / 5



İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Koçköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, belirlenen adreste bir kurt yavrusu ele geçirildi.