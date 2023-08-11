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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 10:52

Kurt yavrusu satmaya çalışırken yakalandı! 14 bin 386 lira ceza kesildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kurt yavrusunu sosyal medyaya koyduğu fotoğraflı ilanla satmaya çalışan kişiye 14 bin 386 lira ceza kesildi.

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