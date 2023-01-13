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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 13:09

Küre Dağları'nda tesadüfen bulundu! 661 yıllık kayacık ağacı koruma altına alınacak

Küre Dağları'nda tesadüfen bulunan ve yapılan incelemede 661 yaşında olduğu belirlenen kayacık ağacının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

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