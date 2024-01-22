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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 11:31

kurduğu sistemle herkesi şaşkına çevirdi! Karadeniz insanı yine pratik zekasını kullandı

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan bir vatandaş pratik zekasını kullanarak su çıkmayan ormanlık alanda çamaşırhane kurdu. Dik yamaçtaki evine boru hattı döşeyen Ali Kılıç, kulübenin içine bir çamaşır makinesi aldı.

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