Kurban pazarının en büyüğü 'Toros Kaplanı' 67 bin liraya satıldı! 1 ton 250 kilogram ağırlığında

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Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile İzmir'de kurulan hayvan pazarlarına, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi.

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Dişi sığırlar 12 bin liradan başlayarak 35 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 30 ila 67 bin lira arasında alıcı buluyor. Beğendim

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Küçükbaş hayvanlar ise 2 bin 500 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları hızlı olmaları yönünde uyardı.

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Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğa ise en büyük kurbanlık oldu.