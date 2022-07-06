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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 10:05

Kurban pazarının en büyüğü 'Toros Kaplanı' 67 bin liraya satıldı! 1 ton 250 kilogram ağırlığında

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarına Adana'dan getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki 'Toros Kaplanı' isimli boğa, 67 bin liraya satıldı. Kurban pazarının en büyüğü olan boğanın sahibi Ramazan Dağgül (31), 'Besi yemi, yonca ve arpa ile besledik. Mutluyuz, 67 bin liraya alıcı buldu' dedi.

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