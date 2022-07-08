Kurban eti tüketilirken nelere dikkat edilmeli? Etler nasıl hazırlanmalı

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"Bayramda hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı, kabızlık, kalp çarpıntısı, tansiyon yüksekliği gibi sorunların olmaması için beslenme konusunda tedbirler alınmalıdır" diyen uzmanlar, bayramda nelere dikkat edilmesi gerektiğini özetledi:

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Kurban bayramında beslenmede nelere dikkat edilmeli?

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1-Kesilmiş et dinlendirildikten sonra tüketilmeli.

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2-Kızartma ve kavurma yerine; haşlama, ızgara ve fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli.

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3-Kahvaltı öğünü gün içinde sindirim kolaylığı için atlanmamalı.

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4-Etin yanında bol salata veya taze nane- maydanoz tüketilmeli.

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5-Dana etinin yaklaşık 100 gramında 90 mg kolesterol varken, karaciğerinde 300 mg kolesterol bulunduğu için fazla miktarda ciğer tüketiminden kaçınılmalı.

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6-Fazla tüketilen çikolata, şeker, tatlı ve et tüketimi hem kolesterol hem de kilo artışına neden olabileceğinden bayram ziyaretlerinde ikramların tüketimine dikkat edilmeli.

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7-Bayramda sebze ve meyve tüketimi de atlanmamalı ve posadan zengin besinler tüketilmeli.

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8-Bayram süresince fiziksel aktivite ihmal edilmemeli.



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9-Günde 2,5 litre su tüketimine dikkat edilmeli.

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Kurban etinin tüketilmesinde nelere dikkat edilmeli?

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Kesildikten sonra kurban eti çok sert olur, bu da sindirimini zorlaştırır.

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Normal bir etin sindirimi 4 saat sürerken, taze kesilmiş etin sindirimi 8 saatte olur.

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Bekletildikten sonra tüketilen etin lezzeti ve pişirimi de daha iyi olur.

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Kurban eti ilk gün tüketildiğinde hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi sorunlar görülebilir.

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Bu yüzden et 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir.

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Et ile yapılan yemekler kendi yağında pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir.

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Özellikle kuyruk yağı ve tereyağı tüketiminden kaçınılmalıdır.

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Kurban etinin yanında sindirimi kolaylaştıran mercimek çorbası, ezogelin çorbası ve posalı besinler tercih edilebilir.

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Kurban etinin görünen yağlı kısımları mutlaka temizlenmelidir.

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Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler et tüketimine dikkat etmelidir.

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Kurban etinin lezzet haritası

Kurban bayramında beslenmede büyük değişikler olur. Bayram süresince öğünlerin saatleri ve düzeni değişir; en önemli değişim ise et tüketiminin artmasında olur.

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