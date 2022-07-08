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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2022 Cuma 09:51

Kurban eti tüketilirken nelere dikkat edilmeli? Etler nasıl hazırlanmalı

Kurban eti tüketirken ve hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? Kurban bayramında beslenmede büyük değişikler olur. Bayram süresince öğünlerin saatleri ve düzeni değişir; en önemli değişim ise et tüketiminin artmasında olur.

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