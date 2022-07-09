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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 13:18

Kurban Bayramı'na da elleri tetikte girdi!

Sınır ötesi harekatlar ile terör ve teröriste geçit vermeyen Mehmetçik, bayramı ailelerinden uzakta Suriye'de karşıladı. Olası yeni harekat ile gözlerin çevrili olduğu Tel Rıfat temas hattındaki üs bölgesinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na da elleri tetikte girdi. Üs bölgesinde görevli askerler de ailelerinden uzak olmalarının burukluğunu yaşadıklarını ancak Suriye'de terör tehdidinin önlenmesine yönelik görev yaptıkları için gurur duyduklarını kaydetti. Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu'nda vatan nöbeti tutan askerler de, Kurban Bayramı'nı elleri tetikte, gözleri İran sınırındaki sorumluluk bölgesinde geçiriyor.

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