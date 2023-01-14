Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu! Nehir yatağında da adacıklar ortaya çıktı

Kızılırmak suyunun azaldığını anlatan Durmuş, "Irmağın durumu gözüküyor. Müthiş bir sıkıntı var, kuraklık var bölgede. Çok zordayız; ülke olarak, bölge olarak, kar yağmama gibi durumla karşı karşıyayız. Sivas'ın dağlarından toplanarak beslene beslene çoğalıyor. Burası Kızılırmak, ama suyu azaldı. Beslenmeyince, su akmayınca, çoğalmayınca, birikmeyince debisi de maalesef bu durumda. Kısaca bunun adı kuraklık" diye konuştu.

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10 yıl öncesine kadar yağışların çok olduğunu ifade eden Durmuş, "Son 10-15 yıl önce o kadar yağış o kadar mükemmel olurdu ki. Doğu Anadolu'da kar etkili değil. Kars'ta, Erzurum'da, Van'da görüyoruz ama etkili ve sürekli yağış maalesef yok. Ülke olarak dünya olarak büyük bir kuraklık var" şeklinde konuştu.