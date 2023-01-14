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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 13:19

Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu! Nehir yatağında da adacıklar ortaya çıktı

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık sebebiyle su seviyesi büyük ölçüde azaldı. Nehir yatağında da adacıklar ortaya çıktı.

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