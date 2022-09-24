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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 13:56

kuraklıktan etkilenen Serpincik Göleti'nin suyu çekildi! Sivas'ta endişelendiren görüntü

Sivas'ta bulunan Serpincik Göleti'nin su seviyesinde kuraklığın etkisiyle çekilme oldu.

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