Kuraklıktan etkilenen Antalya'daki Yeşil Göl'ün suyu çekildi

Mahalle sakinlerinden Abdülkadir Nalbant da Gömbe Yaylası'nı ziyaret edenlerin Yeşil Göl'ü görmeden gitmediğini belirterek, "Her sene dolu olan gölümüz bu sene boş, normalde biz böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Aralık gibi bir kar yağdı, sonra yağış olmadı. Görüldüğü gibi sular çekilmiş az bir miktarda su kalmış. Yaz aylarında serinlediğimiz gölde şimdi yürüyoruz. Çok üzgünüz, inşallah eski haline tekrardan döner." diye konuştu.