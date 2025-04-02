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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2025 Çarşamba 13:05 |

Kuraklıktan etkilenen Antalya'daki Yeşil Göl'ün suyu çekildi

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