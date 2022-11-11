Kuraklık ve aşırı buharlaşmanın etkisi! Tuz Gölü tamamen kurudu

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Van'ın Saray ilçesinde 371 hektar alanı kaplayan Tuz Gölü, aşırı sıcaklık ve buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

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Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlar ve karların erimesiyle gölde biriken su, yaz döneminde sıcaklığa bağlı buharlaşınca bölge yeniden çorak araziye dönüştü.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölün zemini çöken tuz nedeniyle beyaza büründü. Her yıl birçok türden kuşa göç yolculuğunda ev sahipliği yapan gölün kuruması doğaseverleri de üzdü.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BELİRGİN ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, tüm dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin belirgin şekilde görüldüğünü söyledi. Alaeddinoğlu, Van Gölü havzasında su kaynaklarının kurumaya başladığına da dikkat çekerken "Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge dünya geneline göre yüzde 20-30 oranla daha fazla ısınıyor. Buna bağlı birçok şey değişiyor. Yağışlar azalıyor, buharlaşmanın şiddeti artıyor" ifadelerini kullandı.

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Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Van Gölü havzasındaki iklimin büyük ölçüde değiştiğine ve havzanın su döngüsünün olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

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Alaeddinoğlu, Birleşmiş Milletlerin küresel iklim değişikliğiyle ilgili hazırladığı raporlarda 2030 yılı için öngörülen tabloların tamamının bugünden gerçekleştiğini vurguladı.

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ÖNEMLİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

İklim değişikliğinin insan hayatında çok şeyi değiştireceğine dikkat çekilirken Van Gölü havzasında kontrollü su kullanımına geçilmezse muhtemelen 2030 ve sonrasında önemli sorunlarla karşılaşılacağı belirtildi.

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Buharlaşmanın eylül ayında sona erdiği ve hazirana kadar gerçekleşmediği bilinse de artık kasım ve nisan aylarında da buharlaşmanın gerçekleştiğinin altı çizildi.

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BURADA BİRÇOK KUŞ TÜRÜ YAŞIYORDU

Kuruyan Van Gölü'ne gelen ziyaretçiler, gölün daha önce ördek, yabani kaz, flamingo gibi kuş türlerine ev sahipliği yaptığını ama göl kuruduğu için başka yerlere göç ettiğini söyledi.

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