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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 09:33

Kuraklık ve aşırı buharlaşmanın etkisi! Tuz Gölü tamamen kurudu

Tuz Gölü, bu yıl kış ve ilkbaharda etkili olan yağışlara rağmen aşırı sıcaklık ve buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

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