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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 14:28

Kuraklık tehlikesi! Durum günden güne kötüleşiyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti, yağışların yetersizliği ve kuraklık nedeniyle kritik bir seviyeye geriledi.

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