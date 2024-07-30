Kuraklık tehlikesi! Durum günden güne kötüleşiyor

Gölette suyun azalması sebebiyle adacıklar oluştu ve suyun dibindeki çalılıklar ortaya çıktı. Bu durum, göletin doğal yapısını ve ekosistemini tehdit ediyor. Su seviyesinin düşmesi, çevresel dengeleri bozarken, doğal yaşam için de büyük bir risk teşkil ediyor.





Yetkililer, su tasarrufu konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye çalışırken, bölgede su yönetimi ve alternatif su kaynakları konusunda da çalışmalar yapıyor. Türkmenli Göleti'ndeki su seviyesinin düşmesi, yerel halkı ve çiftçileri tedirgin ederken, durumun daha fazla kötüye gitmemesi için acil önlemler alınması gerektiği belirtiliyor.