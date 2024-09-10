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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 13:22

Kuraklık onları da vurdu! Tür sayısı kuraklık nedeniyle yarıya düştü

Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda gözlemlenen kuş türü sayısında kuraklığın etkisiyle yarı yarıya düşüş tespit edildi.