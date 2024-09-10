Kuraklık onları da vurdu! Tür sayısı kuraklık nedeniyle yarıya düştü

Türkoğlu, geçmiş yıllarda bu aylarda yapılan gözlemlerde 40'ın üzerinde türün bölgede görülebildiğini belirterek, "Bu türlerin sayısı, sığ suların azalması nedeniyle buraya gelmeyen kuşlardan dolayı düştü. Yağmurların mevsimsel olarak artması, sığ sularımızın, yer altı sularımızın, su altı kaynaklarımızın zenginleşmesiyle su kuşlarının ilimize gelip buradaki göç dönemini rahatlıkla atlatarak gitmelerini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.