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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 14:41

Kuraklık ikazı veriyor! Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj

Balıkesir'de kent merkezinin içme ve kullanma suyunu sağlayan İkizcetepeler Barajı'nın su seviyesi son dönemdeki mevsimsel kuraklık nedeniyle yüzde 12'ye geriledi.