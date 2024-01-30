  • $30,3544
  • 32,9876
  • 1997.7
  • 8500.11

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 16:57

Kümbet Yaylası kışın da doğaseverlerin rotasında

Kışın beyaza bürünen ormanlarının görüntüsüyle ilgi gören Giresun'un Kümbet Yaylası, doğaseverlerin rotasında yer alıyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.