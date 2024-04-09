  • $32,2015
  • 35,0004
  • 2439.78
  • 9814.19

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2024 Salı 12:34

Kullanılmayan kıyafetleri çocuk elbiselerine dönüştürdü! Şimdi Amasya'ya örnek oldu

Amasya'da yaşayan terzi Zeynep Yenice, eşinin ve komşularının kullanmadığı kıyafetleri çocuk elbiseleri ile çantalara dönüştürdü. İsrafı önleyip para kazanan genç kadın, çalışmalarıyla şehirdeki sıfır atık uygulamalarına da örnek oldu.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.