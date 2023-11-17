Külçe altının, bileziğe uzanan yolculuğu! Bakın nasıl yapılıyor

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Ordu'da kuyumcu imalatçılarının ham halde olarak aldıkları altınlar, yapılan zorlu çalışmaların ardından işlenerek bilezik ve ziynet eşyaları haline geliyor.

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Dünyanın en değerli madenlerinden olan, Türkiye'de de takı denilince ilk akla ilk gelen 'altının' fiyatı kadar tasarımı ve işlemeleri de önem arz ediyor. Ham halde bulunan altın zorlu bir çalışmanın ardından deneyimli ustaların elinde şekillenip bilezik, kolye, küpe ve yüzüğe dönüşürken, kuyumcu vitrinlerinden geçerek vatandaşlara ulaşıyor.

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Yaklaşık 950 derecelik ocakta eritilen altınlar, daha sonrasında makineler ve el işçiliğinin birleşmesiyle birlikte ziynet eşyaları haline geliyor. Desenine ve boyutuna göre bir bileziğin üretilmesi ise 2 saat sürebiliyor.

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Ordu'da 20 yıldır altın işleyen Recep Ateş isimli usta yaptığı özel işlemeli bilezik, kolye ve yüzükler ile mesleğini devam ettirmenin yanında müşterilerin de beğenisini kazanıyor. Külçe ve hurda altının işlenme sürecini anlatan Ateş, "Müşteriden talep edilen siparişleri külçe altın veya hurda altın olarak alıyoruz, burada onlar işlemeye devam ediyoruz. Altınları, eritme işlemimiz ile başlayıp, baskı işlemi ile devam ediyoruz. Birleştirme işlemiyle birlikte kaynak haline geliyor. Ardından doğrultma hali ve ondan sonra hangi modeli sunacaksak, onu bilgisayar programı üzerinden girip belirli bir gramajda çıkartıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

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Bu mesleği yapmanın en önemli altın kuralının işini sevmek olduğunu belirten Ateş, tek zorluğunun ise konsantrasyonu güzel sağlayarak, farklı bir düşünceyi akıldan geçirmemek olduğunu da sözlerine ekledi.

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Altınlar, 950 derecelik ocakta eritiliyor" İmalathanenin sahibi olan ve 40 yıldır bu mesleğin içerisinde bulunan Yılmaz Kozalbaş, "Altın eritmede kullanılan özel potaların içerisine altını koyarak, yaklaşık 950 derecelik ocakta ısıtıyoruz. Erimiş altını derecelere döküp soğuttuktan sonra makineler yardımıyla bileziğin enine ve boyuna göre inceltiyoruz. Genişletilip astar şekline getirilen altınları, yuvarlak hale getirip kaynattıktan sonra makineler yardımıyla istediğimiz boyu ve ebatı veriyoruz. Son olarak ise üzerindeki desen işlemelerini bilgisayarlı nümerik kontrol makineleri (CNC) ve normal makinelerin yardımıyla yapıp, yıkayıp temizledikten sonra müşteriye hazır hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

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Öte yandan Ordu'da altın satışları, özellikle fındık toplama zamanı ile düğünlerin arttığı sezonda bir miktar yükseliyor.

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