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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:31

Külçe altının, bileziğe uzanan yolculuğu! Bakın nasıl yapılıyor

Hurda ve külçe altınlar, zorlu çalışmalar sonucunda bilezik ve diğer ziynet eşyalarına dönüşüyor.

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