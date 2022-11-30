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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 13:29

kritik seviyeye 6 santimetre kaldı! Eğirdir Gölü'nde korkutan manzara

Eğirdir Gölü'nde yaşanan su çekilmesinde kritik seviyeye 6 santimetre kalırken, gölün şu an ölçülen seviyesinden 6 santimetre daha düşmesi halinde gölden hiçbir şekilde su kullanımı yapılamayacağı bildirildi.

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