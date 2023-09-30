Koyunlar yayla dönüşü susuzluktan bitkin düştü! Tankerlerle su taşındı

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Susuzluktan bitkin düşen hayvanları için Gürpınar Belediyesinden yardım istediğini belirten Avci, "Belediye ekipleri sayesinde koyunlar telef olmaktan kurtuldu. 3 gündür bir damla suya rastlamadık. Dün geceden bu yana içme suyumuz da bitmişti. Allah belediyemizden razı olsun. Aradık ve hemen yardıma yetiştiler. Hayvanlarımız bitkin düşüyor. Bazı hayvanlarımız hastalandı. Bir koyunumu eşeğin sırtında taşımak zorunda kaldım." dedi