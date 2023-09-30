  • $27,3861
  • 29,0664
  • 1627.65
  • 8334.94

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 10:34

Koyunlar yayla dönüşü susuzluktan bitkin düştü! Tankerlerle su taşındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yayla dönüşü susuzluktan bitkin düşen koyun sürülerine belediye ekipleri tarafından tankerlerle su ulaştırıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.