koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu! Sadece 15 gün sürüyor

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Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünün Mergezer Yaylası bölgesinde düzenlenen koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

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Gezgin Ümit Bartın tarafından görüntülenen koyun kırkma mesaisi, yaylalarda devam ediyor.

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Yaz mevsiminde koyunların serinlemesi için şenlik havasında koyun kırkma yapıldığını belirten Ümit Bartın, "Doğayı gezerken koyun kırkma şenliğine denk geldim. Koyunların kırkılması zahmetli bir iş. Çiftçiler her sene bunu şenlik havasında gerçekleştiriyor" dedi.

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Koyun kırkma nedir?

Sürüde bulunan koyunlar yazın gelmesiyle birlikte, vücutlarında bulunan yünden kurtarılmak için kırkılır. Koyun kırkımı ortalama olarak on beş gün sürer. Bu süre sahip olunan koyun sayısı ile bağlantılıdır.

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Buradaki amaç koyunun gelişmesini sağlamak, bunun yanında da çıkan yünden çeşitli alanlarda faydalanmaktır.

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Koyun kırkma aynı zamanda, küçükbaş hayvanlara musallat olan parazitlerin önlenmesine de yardımcı olan önemli bir işlemdir.

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Koyunların kırkılmadan yirmi gün önce kuyrukları açılır ve çakıldakları (kuyruk etrafındaki kirli ve gübreli yapağılar) alınır. Bunlar bıçakla veya kırklıkla (makas) dikkatlice alınır. Bunun yapılmasının sebebi; sıcakta koyunun kuyruğunun yara olmasını önlemek ve koyunun yatarken rahat etmesini sağlamaktır.

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Koyun kırkma nasıl yapılır?

Kırkımdan amaç bol verim alarak ve temiz ürün sağlayarak daha karlı koyunculuk yapmaktır.

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Bu amaca varmak için: hayvanın tutulmasından, yapağının sarılmasına kadar tecrübe ve bilgi isteyen kırkım, bu işi bilen kişiler tarafından yapılmalıdır.

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Koyunlardan gömlek halinde çıkarılan kirli kıl örtüsüne yapağı denmektedir. Bir koyundan alınan yapağının tümüne gömlek veya tulum denmektedir. Yün ise yapağının yıkanmış temizlenmiş haline denir.

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İyi bir kırkım yapmak için kırkım zamanını iyi seçmeli, kırkım hazırlığı yapılmış olmalı, kırkım titizlikle ve dikkatli yapılmalı ve kırkımdan elde edilen gömlekler iyi muhafaza edilmelidir.