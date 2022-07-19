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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 15:36

koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu! Sadece 15 gün sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

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