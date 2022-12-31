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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 17:03

Köylülerin korkulu rüyası oldu! Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Şırnak'ta yaban tavşanlarından meyve ağaçlarını korumak isteyen köylüler, kendilerince önlem almaya başladı. Ağaçlar için nöbet tutan köylüler, branda ve çadırlarla ağaç gövdelerini kapatıyor.

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