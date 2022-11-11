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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 12:49

Köylüler tesadüfen fark etti! Vatandaşların gelir kapısı oldu

Doğada kendiliğinden yetişen ve birçok alanda kullanılan çitlembik, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların gelir kapısı oldu.

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