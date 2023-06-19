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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 10:33

Köylüler tesadüfen fark etti! Türkiye'de yaşayan en büyük yılan türü

Tunceli'de bir vatandaşın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan ve Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan görüntülendi. İki haftada ikinci kez görülen dev yılan köylüleri dehşete düşürdü. Peki, Sarı yılan zehirli mi? Sarı yılan nerelerde yaşar? Sarı yılanın özellikleri neler?

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