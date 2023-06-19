Köylüler tesadüfen fark etti! Türkiye'de yaşayan en büyük yılan türü

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaklaşık 10 gün önce doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan görüntülenmişti.

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Aynı ilçede bu kez de bir vatandaşın bahçesindeki çam ağacına tırmanan yaklaşık 2 metre boyundaki sarı yılan görüntülendi.

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Ağaca tırmanan yılan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, zehirsiz olduğu bilinen ve boyu 2 metreyi bulan yılan daha sonra gözden kayboldu.

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Sarı yılan nedir özellikleri neler?

Sarı yılan, Türkiye'de yaşayan en büyük yılan türlerinden biri.

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Sarı yılanlar oldukça büyük yılanlardır, boyları 260 cm'ye kadar uzayabilir.

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Orman açıklıklarında, kayalık alanlarda, çayırlarda, tarlalarda, bahçelerde, kısacası hemen hemen her türlü yeşil alanda görülebilirler.

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Temel besinleri kemirgenlerdir, ancak küçük kuşları ve yumurtaları da yerler.