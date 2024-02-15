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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 15:21

Köylerinde sandık kurulamayınca komşu mahallenin seçmeni oldular

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde 3 hanede yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 'Seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmaması' kararı dolayısıyla 31 Mart'taki yerel seçimlerde komşu mahallede oy kullanacak.

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