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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:15

Köye mini havaalanı kurdu! Hava aracıyla uçuş izni bekliyor

Gümüşhane'de gurbetçi iş insanı Celil Çiçek (53), yaz tatilini geçirdiği Kayadibi köyünü havadan izleyebilme hayalini gerçeğe dönüştürmek için Rus yapımı hava aracı 'microlight' satın aldı. 10 dönüm arazisini, hava aracının inip kalkacağı şekilde dizayn edip, hangar da inşa eden Çiçek, sivil havacılıktan izin beklediğini belirtti.

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