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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 14:11

Köy tipi afet evlerinde kaba inşaat bitmek üzere

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kırsal Belpınar Mahallesi'nde inşa edilen köy tipi kalıcı konutların kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı.

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