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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 12:56

Kovandan kaçan arılar ağaç kovuğuna yuva yaptı! İçinden 5 kilogram bal çıktı

Van'da arıcılık yapan 'Arı adam' lakaplı Abdulvahap Semo, Çatak ilçesinde kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı ceviz ağacının kovuğundan 5 kilogram bal çıkardı.

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