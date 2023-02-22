Kosova'dan AFAD'a 400 bin Euro! 900'den fazla camiden toplandı

1 / 8

Tırnava, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'yı makamında ziyaret etti.

2 / 8

Burada Tırnava, Türk halkının acısını paylaştığını ve yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.

3 / 8

Kosova halkının kardeş Türk halkına yönelik maddi ve manevi desteklerine devam edeceğini belirten Tırnava, "İslam Birliğine bağlı camilerde maddi yardımın toplanmasını organize ettik ve bugün teslim ettiğimiz, sembolik olarak adlandırabileceğimiz bir meblağ topladık. Türkiye'nin deprem bölgesinde etkilenenlere yönelik Kosova'daki camilerde yaklaşık 400 bin avro yardım toplandı." dedi.

4 / 8

Büyükelçi Angılı ise Kosova halkının yanı sıra Kosova diasporasının da Türkiye'ye yardım etmek için seferber olduğuna dikkati çekerek, "Kosovalı kardeşlerimiz, deprem felaketi sırasında hem maddi hem manevi yanımızda oldular. Allah onlardan razı olsun. Üstelik 17 Şubat, Kosova'nın bağımsızlığının 15. yıl dönümüydü ve buna rağmen bizi unutmadılar, hükümet yas ilan etti. Bundan dolayı müteşekkiriz." diye konuştu.

5 / 8

Öte yandan Prizren Esnaf İşadamları Derneği ile Kosova Demokratik Türk Partisi girişimiyle vatandaşlar ve küçük esnaf tarafından toplanan yaklaşık 102 bin avronun da AFAD'ın yardım hesabına yatırıldığı bildirildi.

6 / 8

Kosova'da çeşitli kurum, STK ve halk organizasyonları aracılığıyla Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremlerden etkilenen halka yönelik yardım seferberliği sürüyor.

7 / 8

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'daki camilerde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için 512 bin 123 avro (yaklaşık 10,3 milyon lira) nakdi yardım toplandı.

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri), Türkiye'deki depremzedelere yardım amaçlı camilerde başlatılan kampanya ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.