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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 16:25

Kosova'dan AFAD'a 400 bin Euro! 900'den fazla camiden toplandı

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava, ülkedeki 900'den fazla camide toplanan yaklaşık 400 bin avro (yaklaşık 8 milyon lira) desteğin AFAD'ın yardım hesabına yatırıldığını açıkladı.

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