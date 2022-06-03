Koruma personeline zorlu parkurlarda 'VIP' eğitimi! İşte zorlu eğitimden çok özel kareler
Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursiyerler, yakın koruma olarak görev yapmak için 316 saatlik zorlu eğitimden geçiyor. Akademinin 8. döneminde 123 eğitmenden eğitim alan 50'si jandarma personeli 318 kursiyer, 10 haftada 316 saat teorik ve pratik eğitim görüyor. Eğitimlerde 'VIP önemli kişileri koruma', 'davranış analizi', 'güvenlik sistem ve cihazları', 'risk analizi ve güvenlik yapılandırması', 'ileri ve güvenli sürüş teknikleri', 'ilk yardım, protokol ve görgü kuralları', 'İngilizce', 'yaya ve araçlı koruma uygulamaları', 'fx tabanca ile senaryolu eğitimler', 'atış simülasyon eğitimi ve atış eğitimleri' gibi 49 farklı konu işleniyor.