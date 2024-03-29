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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 16:38

Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

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