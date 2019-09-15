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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:23

Korkutan görüntü! Dünden bu yana artış gösteriyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sulama göletindeki suyun çekilmesi üzerine dünden bu yana balık ölümlerinde artış olduğu gözleniyor.

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