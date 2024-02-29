Korku dolu anları anlattı! 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşmüştü

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"O an kuyudayken öleceğimi ve çıkamayacağımı hissettim"





Babasının topladığı hurdaları satmak için gittiğini ve o esnada gece karanlığında bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğünü ifade eden Y.K, "Yolda yürürken görmedim ve çukura düştüm. Yarım saat o kuyuda kaldım. Kuyudayken çok korktum. Şimdi iyiyim sadece biraz topuğumun altı ağrıyor. O kuyudayken öleceğimi ve çıkamayacağımı hissettim. Benim gibi çocuklarının düşmemesi için kuyuların kapatılmasını istiyorum" dedi.