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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 10:04

Korku dolu anları anlattı! 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşmüştü

Hatay'ın Antakya ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 12 yaşındaki çocuk, kuyudayken yaşadığı korku dolu anları anlattı. Y. K, “Kuyudayken öleceğimi ve çıkamayacağımı hissettim” dedi.

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