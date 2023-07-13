Köpeğin merakı başına bela oldu! Görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı

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Yeme girişiminde bulunduğu kirpiden ağır bir darbe alan yılan acılar içinde böyle görüntülendi.

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Kirpileri merak edip onlara yaklaşan bu köpekler, hayatlarının belki de en büyük derslerinden birini aldılar...

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Kirpileri merak edip onlara yaklaşan bu köpekler, hayatlarının belki de en büyük derslerinden birini aldılar...

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Kapsamlı bir ameliyat sonrasında hayata yeniden dönen köpekler operasyon sonrası işte böyle görüntülendi.

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Kanguru başını sulama tenekesine sıkıştırınca olanlar oldu. Avustralya'nın güneyinde yer alan Coffin Körfezi'nde Cumartesi günü meydana gelen olayda başını tenekeye sıkıştıran kanguruyu kurtarmak için Rob Smith ve Steve Dew akıllara durgunlu veren bir yöntemle tenekeyi çıkartmaya çalıştı...

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Çok susayan kangurunun su içmek için başını sulama tenekesine sıkıştırdığı tahmin ediliyor. Kangurunun başına sıkışmış olan tenekeyi çıkartmak için ip bağlayıp çeken Rob ve Steve, herkesi şoke etti...

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Birinin de kuyruğundan tutup çektiği olayda "kanguruya yardım mı ediliyor yoksa işkence mi" sorusunu akıllara getirdi...

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Zor da olsa Rob ve Steve kangurunun kafasındaki tenekeyi çıkartmayı başardı. Olayın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmasından sonra birçok yorum yapıldı...

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Birçok kişi teneke çıkartılmasaydı hayvanın öleceğini yazarken bazıları da kanguruya yardım edelim derken işkence yapıldığı belirtti.

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İşte bahçedeki arı kovanıyla oynamak isteyen köpeğin sonu...

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İki duvar arasından geçmeye çalışırken sıkışan bu talihsiz köpek, çaresizce havlayarak yardım istedi.

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Çevredekiler, uzun arayışlardan sonra köpeği bularak yardım ekibi çağırdılar. 4 saat süren çalışmanın ardından duvarın yıkılmasıyla talihsiz köpek özgürlüğüne kavuştu.

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Uzun süre hareketsiz kalan ve sürekli bağıran köpek susuzluktan halsiz düşmüştü. İnternette paylaşılan bu fotoğraflarda kurtarılmadan önce merakları nedeniyle başlarını belaya sokan hayvanlar görülüyor.

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