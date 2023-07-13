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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 15:16

Köpeğin merakı başına bela oldu! Görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı

Merakları yüzünden başlarına gelmedik iş kalmayan hayvanların trajikomik halleri görenleri şaşırtıyor. İşte merakının cezasını çeken hayvanların trajikomik görüntüleri...

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