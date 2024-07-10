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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 11:22

Koparmanın cezası 387 bin 141 lira! Kafkas zambağına dikkat

Ardahan'ın Posof ilçesinde endemik bir tür olan Kafkas zambağını koparana 387 bin 141 lira para cezası kesilecek.

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