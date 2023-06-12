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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 15:18

Koparmanın cezası 244 bin lira! Kazdağı Milli Parkı'nda, koruma altında

Kazdağı Milli Parkı'nda, koruma altında olan ve çiçeği açtıktan 2 hafta gibi kısa bir süre sonra kuruyan şakayıkları koparana 244 bin lira ceza uygulanıyor.

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