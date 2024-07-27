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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 10:44

Konya'ya giden yemeden dönmüyor! 800 yıllık tarihi lezzet

Konya'da 1200'lü yıllarda Raziye Hatun Hanı'na gelen misafirlere ikram edilen etliekmek 800 yıldır yöresel lezzet olarak tüketilmeye devam ediyor. Et, domates, biber ve soğandan oluşan etli ekmek, vazgeçilmez lezzet olarak tüketiliyor.