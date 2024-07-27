Konya'ya giden yemeden dönmüyor! 800 yıllık tarihi lezzet

ETLİEKMEĞİN OLMAZSA OLMAZ MALZEMELERİ





Etliekmeğin hazırlanışı hakkında bilgi veren Ortaabacı, "Sabah açarız dükkanımızı, biz eskiden havaya bakar, hava şartlarına göre hafif ılık su, soğuk su ile hafif mayayla tuzla hamurumuzu yoğururuz. Sonra bezemizi alır saat 10 buçuk gibi servisimiz başlar. Kendileri getiren müşterilerimizin etliekmeklerini de yapıyoruz, kendimiz salonda da müşterilerimize hizmet ediyoruz. Meşe odunu yakıyoruz, kalorisi biraz daha yüksek olduğu için lezzeti güzel oluyor. Etliekmeğin olmazsa olmazı ise soğan, yeşil kapya biber, domates. Ölçüsü de mesela 1 kilo et, 300 gram soğan, 700 gram domates, 300 gram biber" ifadelerini kullandı.