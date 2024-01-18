  • $30,1508
  • 32,9513
  • 1949.82
  • 8077.25

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 12:38

Konya'nın 'Simitçi Teyze'si 17 yıldır tezgahının başında

Konya'da 17 yıldır açtığı simit tezgahıyla evinin geçimine katkı sağlayan Elife Öztürk, yıllardır müşterilerini güler yüzüyle karşılıyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.