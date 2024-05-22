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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:40

Konya'da korkutan görüntü! 'Yer yarılıp içine gideceğiz sandım'

Konya'nın Çumra ilçesinde tesadüfen denk geldiği obruk oluşumunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ebubekir Tabak, çökme anında yaşananların ürpertici olduğunu belirterek, 'Yer yarılıp içine gideceğiz sandım. Sonradan bizim bulunduğumuz alan da çöktü zaten.' dedi.

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