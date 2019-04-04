Konya'da 30 metre çapında yeni obruk oluştu

Reşadiye Mahallesi Çakırca mevkisinde bir kişiye ait boş tarlada oluşan obruğu gören çiftçiler, durumu Karapınar Belediyesine bildirdi. <br>Karapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede obruğun 15 metre derinliğinde ve 30 metre çapında olduğunu belirledi. <br>Ekipler obruk çevresini tellerle çevirerek, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. <br>Boş tarlada oluşan obruğun, çevrede çalışan kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi. <br>Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun birkaç gün önce meydana geldiğini tahmin ettiklerini aktardı. <br>(AA) <br>