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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2025 Pazartesi 16:44 |

Konya'da 2 yığma bina boşaltılarak mühürlendi

Konya'nın Karatay ilçesinde zemin kattaki iş yerlerinde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen 2 yığma bina boşaltılarak mühürlendi.

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