Konya'da 2 yığma bina boşaltılarak mühürlendi

Yan binalarının yıkılması ve kendilerinin de bundan zarar görmesinden endişe duyduklarını belirten Tembel, şöyle konuştu:





"Bitişiğimizdeki marketin ara duvarları kaldırıldığı ve binanın göçme riski olduğu için mühürlediler. Arkada bir çay ocağı var. Orayı da bina göçme riski taşıdığı için mühürlediler. Bizim binamızda bir sıkıntı çıkmadı. Biz faaliyete devam ediyoruz. Yakın zamanda Konya'da bir bina yıkıldı. Orada tanıdığımız insanlar da vardı. Binalarımızın alt yapılarıyla, kolonlarıyla alakalı bir sorun varsa bence yıkılması gerekiyor. Zaten binalar çok eski. Hepsi bitişik ve yan yana. O binanın yıkılması bizim binalarımızın da yıkılmasına neden olabilir."