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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:31

Konya'da 12 metre derinliğinde obruk oluştu! Depremle bağlantısı var mı?

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 37 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, 'Bölgedeki depremlerle obrukları genel olarak kıyasladık, çok belirgin bir ilişki kuramadık' dedi.

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