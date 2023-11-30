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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 12:21

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 8 yılda 3 milyon ziyaretçiye ulaştı

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni açıldığı 2015'ten bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

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