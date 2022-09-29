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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:45

Konya Ovası'nda korkutan görüntü! Yılın ilk 9 ayında 16 obruk meydana geldi

Konya Ovası'nda, yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle bu yılın ilk 9 ayında 16 obruk meydana geldi.

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